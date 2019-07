Donald Trump rasgou acordo por rancor a Barack Obama

O ex-embaixador britânico nos EUA, Kim Darroch, afirmou num memorando confidencial que o presidente Donald Trump rasgou o acordo nuclear com o Irão para sabotar o legado do antecessor Barack Obama, num ato de "vandalismo diplomático".O memorando, publicado este domingo pelo ‘Mail on Sunday’, foi escrito pelo embaixador em maio de 2018, na sequência da tentativa falhada do Reino Unido para convencer Trump a não abandonar o acordo.No documento, Darroch comenta que Trump "parece apostado num ato de vandalismo diplomático por razões aparentemente ideológicas e de personalidade: era o acordo de Obama". O diplomata escreve ainda que a decisão provocou "divisões" na Casa Branca e que "ninguém parece ter pensado numa estratégia para o dia seguinte".O embaixador demitiu-se na semana passada, após a divulgação de um primeiro conjunto de memorandos, em que acusava a Administração Trump de ser "inepta, disfuncional e desastrada" e descrevia o presidente como uma pessoa que "irradia insegurança".Trump reagiu de forma violenta, chamando "estúpido" ao embaixador e recusando trabalhar mais com ele. Kim Darroch acabou por se demitir após perceber que não tinha o apoio de Boris Johnson, favorito à sucessão de Theresa May na chefia do governo.