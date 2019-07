Trump declara estado de emergência em Louisiana devido à tempestade Barry

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aprovou a declaração do estado de emergência no estado de Louisiana, no sudeste do país, devido à tempestade tropical Barry.

Segundo o Centro Nacional de Furacões (NHC), a tempestade tropical que está a formar-se no Golfo do México pode transformar-se num furacão antes de chegar à costa daquele estado norte-americano, durante o dia desta sexta-feira ou no sábado de manhã.

A declaração autoriza o Departamento de Segurança Interna e a Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA, na sigla inglesa) a coordenarem as operações no terreno.