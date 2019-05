Donald Trump: “Se o Irão atacar os EUA será o seu fim”

O presidente norte-americano Donald Trump voltou ontem à carga contra o Irão, garantindo que se o regime de Teerão ousar atacar os EUA "será o seu fim"."Se o Irão quer guerra, será o seu fim oficial. Nunca mais voltem a ameaçar os Estados Unidos", avisou Trump no Twitter horas depois de um ‘rocket’ aparentemente disparado pelas milícias xiitas aliadas do Irão ter atingido a ‘Zona Verde’ da capital iraquiana, Bagdad, a escassas centenas de metros do edifício da embaixada americana, sem causar feridos.Os EUA e a Arábia Saudita acusam o regime de Teerão e os seus aliados de estarem por detrás de uma série de ataques na região nas últimas semanas, incluindo o lançamento do ‘rockets’ contra instalações petrolíferas sauditas e "atos de sabotagem" contra quatro petroleiros ao largo dos Emirados Árabes Unidos.O Irão ameaçou ainda fechar o Estreito de Ormuz, por onde passa a maior parte do petróleo que abastece o Ocidente, levando os EUA a enviarem para a região o porta-aviões ‘Abraham Lincoln’ e um esquadrão de bombardeiros estratégicos B-52. A Administração Trump garantiu na semana passada que não deseja uma guerra contra o Irão mas não hesitará em defender os seus interesses na região.A tensão entre os dois países aumentou após a retirada unilateral dos EUA do acordo nuclear com o Irão, há um ano, e a reimposição das sanções económicas. Já este mês, o regime de Teerão designou as forças norte-americanas na região como "terroristas" e anunciou que deixará de cumprir partes do acordo nuclear.Reagindo às ameaças de Trump, o MNE iraniano Javad Zarif disse ontem que "o terrorismo económico e as provocações genocidas não conseguirão acabar com o Irão". "Nunca ameacem um iraniano. Tentem o respeito - funciona!", escreveu no Twitter.O regime iraniano anunciou ontem ter "quadruplicado" o ritmo de enriquecimento de urânio no complexo nuclear de Natanz como resposta às sanções norte-americanas. Ao abrigo do acordo nuclear de 2015, Teerão não pode acumular mais de 300 quilos de urânio enriquecido.A Arábia Saudita convidou os países da região para uma cimeira de urgência em Meca no próximo dia 30 para discutir "as implicações dos ataques iranianos" contra as suas instalações petrolíferas e quatro petroleiros no Golfo de Omã.