Donald Trump sofreu “abuso emocional” do pai

U m novo livro explosivo alega que Donald Trump sofreu “abuso emocional” às mãos do pai, Fred Trump, que o aterrorizava e nunca foi capaz de o fazer sentir-se “seguro, amado ou apreciado”. O resultado foi uma infância traumática no seio de uma família disfuncional que ajudou a criar “o homem mais perigoso do Mundo”.





O livro é assinado por Mary L. Trump, sobrinha do presidente dos EUA e formada em Psicologia Clínica, e deverá chegar às bancas na próxima terça-feira apesar das tentativas da família Trump para o bloquear nos tribunais. Nele, a autora revela que Trump foi “abandonado” em criança pela mãe, doente, e entregue aos cuidados de um pai viciado no trabalho “que acreditava que cuidar dos filhos não era o seu dever” e que é descrito no livro como “um sociopata altamente funcional”. “Donald viu-se privado da mãe, sua única fonte de conforto e contacto humano. O pai tornou-se o único progenitor disponível”, escreve Mary Trump na contracapa do livro. “O amor não significava nada para Fred Trump, ele só esperava obediência.Como se não bastassem as revelações bombásticas da sobrinha de Trump, uma antiga amiga e assessora de Melania Trump decidiu também escrever um livro de memórias "explosivo" sobre a sua amizade com a primeira-dama. Intitulado ‘Melania e Eu’, o livro de Stephanie Winston Wolkoff deverá chegar às bancas em setembro e promete fazer revelações sobre Melania, a sua relação com Trump e a vida na "Casa Branca mais caótica da História dos EUA".De acordo com a editora, o livro narra a história de uma amizade de 15 anos que começou em Nova Iorque e que levou a autora "até à Ala Este da Casa Branca", onde assumiu o papel de principal assessora e confidente da primeira-dama. Uma relação que terminou de forma abrupta e controversa em fevereiro de 2018, quando a empresa de Stephanie Wolkoff foi acusada de lucrar mais de 26 milhões de dólares com a cerimónia de investidura de Trump, que ajudou a organizar. A ex-amiga de Melania queixa-se de ter sido "atirada para debaixo de um autocarro" e tem contas a acertar, pelo que o livro promete trazer a público novas polémicas.A família Trump está a lutar nos tribunais para tentar travar a publicação do livro de Mary L. Trump, intitulado ‘Demasiado e Nunca Suficiente - Como a Minha Família Criou o Homem Mais Perigoso do Mundo’. O processo legal baseia-se num acordo de confidencialidade assinado há mais de 20 anos, e já foi rejeitado por dois tribunais. Uma decisão final deverá ser tomada no final desta semana.A Casa Branca foi abalado no mês passado pela publicação do livro de memórias de John Bolton, ex-conselheiro de Segurança Nacional, que acusa Trump de bajular ditadores como Putin, Erdogan ou Xi Jinping, fazer chantagem com países aliados e de ser "manifestamente incompetente" para o cargo que desempenha. Bolton diz ainda que Trump "ignora factos básicos", incluindo que a Finlândia não faz parte da Rússia.Mary L. Trump e passou grande parte da infância em casa dos avós em Queens, Nova Iorque, o que a ajudou a traçar um retrato de uma família "tóxica" e "disfuncional", em que os seres humanos "são avaliados em termos monetários", "se desencoraja a assunção de responsabilidade pelos erros" e "aldrabar é uma forma de vida".O pai de Mary L. Trump, Fred Trump Jr., irmão mais velho do presidente, morreu em 1981, com pouco mais de 40 anos, devido a problemas relacionados com alcoolismo. O livro é um "ajuste de contas" de Mary com a família, que a autora acusa de a ter defraudado na partilha da herança do avô, Fred Trump Sr., que faleceu em 1999.O livro revela que Mary L. Trump foi a fonte principal das notícias de 2018 sobre os negócios fraudulentos do império Trump que valeram o Prémio Pulitzer ao ‘The New York Times’. Entre outras revelações, o jornal escreveu que Trump herdou 400 milhões de dólares do pai, deitando por terra a imagem de ‘self-made man’.