Dono do Rancho das Coelhinhas eleito nos EUA depois de morto

Dennis Hof, que morreu em outubro, foi eleito para uma assembleia distrital do Nevada nas intercalares norte-americanas.

08.11.18

Dennis Hof, dono do famoso Rancho das Coelhinhas, morreu em Outubro . Agora, nas intercalares norte-americanas, foi eleito para uma assembleia distrital do Nevada. Segundo o Bussiness Insider, o proxeneta ganhou a corrida à democrata Lesia Romanov, no distrito 36 do estado de Nevada, com 68,3% vs. 32%.Devido à altura em que Dennis Hof morreu, não foi possivel mudar os boletins, apesar de terem sido colocados avisos nos locais de voto. No entanto, o Partido Republicano continuou a fazer campanha, apelando ao voto no antigo dono de vários bordéis legais.Consequentemente, o lugar de Dennis Hof será declarado vago, iniciando-se um processo de substituição de candidato."Foi a melhor noite da minha vida". Foi com esta frase que Dennis Hof, conhecido mundialmente por ser o dono do Rancho das Coelhinhas, um bordel em Crystal, Nevada, nos EUA, descreveu as horas de sexo que teve com Dasha Dare, a última rapariga a entrar na casa que gere desde os anos 90 do século passado. Horas depois, foi encontrado morto pelo amigo de longa data e antiga estrela pornográfica, Ron Jeremy."O Dennis estava extremamente bem-disposto e disse-me que tinha tido a melhor noite da vida dele", contou Jeremy ao Daily Mail, revelando mais detalhes da madrugada da festa do 72.º aniversário do malogrado amigo: "A Dasha esteve duas horas com o Dennis antes de o deixar sozinho e voltar para o bar onde esteve comigo e outras raparigas. Disse que tiveram sexo que não havia nada de mal com ele".Foi Jeremy que encontrou o empresário sem vida, depois de ter achado estranho que Hof não se levantasse cedo como de costume. Dasha entrou em "histeria e começou a rezar" em quando as outras raparigas do rancho tentaram manobras de reanimação. As autoridades estão a investigar a causa da morte, sendo que o proxeneta nunca deu indícios de estar doente ou se sentir mal durante o dia de segunda-feira.Quem também esteve com Dennis e Ron no dia da festa foi Heidi Fleiss, mais conhecida por Madame Hollywood por gerir uma rede de prostituição de luxo em Los Angeles – chegaram a estar noivos.Ao Daily Mail, contou que fizeram juntos uma viagem de carro de cerca de oito horas e que Hof brincou com a saúde do amigo, aconselhando-o a "tomar conta de si próprio". "O Dennis estava tão entusiasmado com o futuro. Estou devastada com a sua morte e continuo em choque", confessou. Mais tarde, foi fotografada em lágrimas à porta do estabelecimento.