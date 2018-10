Morreu Dennis Hof o dono do "Rancho das Coelhinhas"

Tinha 72 anos e estava a concorrer para um lugar na assembleia estatal do Nevada. Era o dono do bordel Rancho das Coelhinhas.

Dennis Hof, proprietário de vários bordéis legais no Nevada, EUA, morreu aos 72 anos. Era o dono do famoso bordel Rancho das Coelhinhas que teve direitoa a um reality show que chegou a ser transmitido em Portugal na SIC Radical. Era actualmente candidato a um lugar na Assembleia Estatal do Nevada.Hof usou o bordel Rancho das Coelhinhas (Moonlite BunnyRanch) para gravar um reality show onde mostrava o dia-a-dia das mulheres que lá trabalhavam.Dennis foi encontrado morto no Love Ranch, em Pahrump, esta terça-feira de manhã. O xerife local anunciuou que estavam a investigar a morte do empreendedor. O gerente de campanha de Hof diz que este morreu "durante o sono" e que foi encontrado pelo actor pornográfico Ron Jeremy.Lesia Romanov, a adversário democrata de Hof já lamentou a morte do adversário.