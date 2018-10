Dono do Rancho das Coelhinhas morreu depois da "melhor noite" da sua vida

"Foi a melhor noite da minha vida". Foi com esta frase que

, conhecido mundialmente por ser o dono do

, um bordel em Crystal, Nevada, nos EUA, descreveu as horas de sexo que teve com Dasha Dare, a última rapariga a entrar na casa que gere desde os anos 90 do século passado. Horas depois, foi encontrado morto pelo amigo de longa data e antiga estrela pornográfica, Ron Jeremy conta a Sábado