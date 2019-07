Dono morre atacado por cão Pitbull após sofrer convulsão

Um cão de raça Pitbull matou o dono, de 52 anos, depois de este sofrer uma convulsão e cair na cama, em Uniontown, na Pensilvânia.Segundo avança o jornal britânico Metro, a namorada da vítima, Homer Utterback, ouviu o barulho e levantou-se para perceber o que havia acontecido, encontrando o animal em cima do dono, a morder-lhe o pescoço.As viaturas de emergência foram chamadas ao local, mas o homem não resistiu aos ferimentos e o óbito foi declarado no local.De acordo com a mesma fonte, a namorada do homem alegou às autoridades que tinha o cão há cerca de 10 anos e que "eles eram os melhores amigos"."Fiquei chocada. Mesmo chocada. Nem sei como explicar isso", confessou uma das amigas da família, Kelsey Mattlock.