Os corpos de doze pessoas, provavelmente trabalhadores estrangeiros, foram encontrados decapitados na vila de Palma, no norte de Moçambique, que há duas semanas foi atacada por jihadistas, revelou esta quinta-feira o comandante da polícia local.





Pedro da Silva acompanhou quinta-feira um pequeno grupo de jornalistas moçambicanos e estrangeiros autorizados a visitar a vila, retomada no domingo aos jihadistas pelas Forças de Segurança e Defesa de Moçambique, e apontou o local onde os corpos foram encontrados, debaixo de uma árvore, a poucos metros do Hotel Amarula, adiantando que acredita que se trata de trabalhadores estrangeiros porque são brancos.Terão agora de ser exumados para confirmar as nacionalidades, mas presume-se que serão estrangeiros que seguiam numa caravana automóvel que foi emboscada quando tentava escapar do hotel, cercado pelos terroristas.O Amarula, onde se refugiaram cerca de 200 pessoas após o ataque, foi completamente saqueado e vandalizado pelos jihadistas.