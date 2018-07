Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

‘Dr. Bumbum’ foge após morte

Mulher morre depois de cirurgia para aumentar os glúteos.

Por Rita F. Batista | 08:44

O cirurgião plástico brasileiro Denis Furtado, conhecido como ‘Dr. Bumbum’ por ter operado várias celebridades brasileiras e por ser presença assídua na TV, está a ser procurado pela polícia devido à morte de uma paciente após ter sido submetida a injeções para aumentar os glúteos.



A gestora bancária Lilian Calixto, de 46 anos, viajou até ao Rio de Janeiro para se encontrar com o conhecido cirurgião, de 45 anos, no apartamento do próprio, com o objetivo de aumentar os glúteos.



Depois de lhe ter sido injetada a substância que prometia surtir o efeito pretendido, a mulher começou a respirar com dificuldade. Furtado levou-a ao hospital mas a mulher acabou por morrer.



Fonte hospitalar diz que a substância foi injetada por engano numa artéria da vítima, o que terá criado um coágulo mortal.



Furtado ainda ligou ao marido da vítima mas depois pôs-se em fuga e o seu paradeiro é desconhecido.