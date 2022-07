Mario Draghi apresentou esta quinta-feira a sua demissão do cargo de primeiro-ministro de Itália, justificando-se com o facto de não ter base de apoio parlamentar para garantir o sucesso do programa do Governo. “Vou entregar a minha demissão ao Presidente”, anunciou o antigo líder do Banco Central Europeu, após o Conselho de Ministros.









