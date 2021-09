Um recluso italiano com ligações à Máfia disparou sobre um grupo de presos rivais com uma pistola que terá sido entregue na prisão por um drone.O incidente, na cadeia de Frosinone, nos arredores de Roma, não provocou feridos. As autoridades prisionais já abriram um inquérito para apurar como é que um drone conseguiu entregar a arma na prisão.