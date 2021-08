Chefe da máfia napolitana detida em Roma quando se preparava para embarcar voo para Espanha

A polícia italiana deteve este sábado, no aeroporto de Roma, a cabecilha da máfia de Nápoles – a Camorra -, Maria Licciardi, conhecida como ‘La Piccoletta’ (‘a pequenina’, devido à baixa estatura). A mulher, de 70 anos e considerada uma das criminosas mais poderosas de Itália, foi presa quando se preparava para embarcar num voo que a levaria até Málaga, em Espanha.

Segundo relata o El País, Maria Licciardi iria para aquela cidade andaluza para visitar uma filha, sendo que as autoridades suspeitam que também iria mediar um negócio relacionado com tráfico de droga.

‘La Piccoletta’ não ofereceu resistência aos agentes e está acusada dos crimes de associação criminosa, extorsão, ocultação de bens de origem ilícita e de manipulação de leilões, crimes agravados tendo em conta que pertencia à famosa máfia napolitana, como previsto pela Lei italiana.

Maria Licciardi esteve já presa entre 2001 e 2009. Se antes dividia o poder na Camorra com os dois irmãos, Vincenzo e Pietro, após sair em liberdade assumiu sozinha as rédeas da organização criminosa.

Segundo as autoridades, a septuagenária gere a contabilidade do grupo e encarrega-se de garantir que não falta nada às famílias dos mafiosos que estão presos ou que são detidos, como estratégia para garantir união no grupo de forma a que nenhum dos membros colabore com a justiça ou denuncie os crimes da Camorra e dos seus associados.