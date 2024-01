'Drone' que matou três soldados norte-americanos pode ter sido confundido com 'drone' dos EUA

O 'drone' que matou três soldados norte-americanos e feriu dezenas de outros na Jordânia pode ter sido confundido com um avião não tripulado dos EUA que regressava à base, informaram esta segunda-feira fontes do Pentágono.

As fontes disseram sob anonimato que os relatos preliminares sugerem que o 'drone' inimigo que atingiu a instalação conhecida como Torre 22 pode ter sido confundido com um avião não tripulado norte-americano que estava no ar.

Enquanto o 'drone' inimigo voava em baixa altitude, um 'drone' dos EUA estava a regressar à base, podendo ter causado a confusão, segundo as fontes do Pentágono.