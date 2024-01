Três militares norte-americanos morreram e mais de 30 ficaram feridos, na madrugada deste domingo, num ataque com drones contra uma pequena base dos EUA na Jordânia, perto da fronteira com a Síria. São as primeiras vítimas mortais dos EUA no Médio Oriente desde o início da guerra em Gaza. Para já não é possível perceber o que falhou ao nível da defesa, sendo que este é o primeiro ataque à ‘Torre 22’ desde que as tropas norte-americanas ali se estabeleceram.









