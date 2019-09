Drones levam dois voos a divergir no Dubai

Dois voos divergiram este domingo do Aeroporto Internacional de Dubai para aeroportos próximos devido à suspeita da presença de drones no local.As chegadas naquele aeroporto foram interrompidas durante cerca de 15 minutos, disse um porta-voz da Dubai Airports, proprietária e administradora do aeroporto mais movimentado do mundo.O governo do Dubai e o dos Emirados Árabes Unidos não responderam a um pedido de esclarecimentos feito pela agência Reuters.As autoridades já tinham suspendido temporariamente os voos no Aeroporto Internacional do Dubai em fevereiro, devido a suspeitas de drones.Em julho de 2018, os Emirados Árabes Unidos negaram relatos de que o movimento houthi do Iémen, alinhado ao Irão, tinha atacado o aeroporto de Abu Dhabi com um drone, e disse que os voos não foram afetados.