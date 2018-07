“É a missão mais difícil que já fiz”, diz mergulhador sobre buscas na Tailândia

Mergulhador das equipas tailandesas emocionado com o resgate.

13:20

Narongsuk Keasub, um dos mergulhadores envolvidos nas operações de resgate a decorrer no complexo de grutas de Tham Luang, mostra-se emocionado e sensibilizado com a situação em que as crianças se encontram. "É a missão mais difícil que já fiz ", garante o mergulhador numa entrevista à CNN.

"Como pai estou muito emocionado, sentimos que são as nossas crianças que estão na gruta", confessa Narongsuk Keasub.

Keasub garante que se trata de uma operação de grande perigo ao trazer as crianças a uma distância de cerca de três quilómetros no interior da gruta. "Quanto mais baixo é o nível da água mais forte é a corrente. Cada passo da extracção é arriscado", explica o mergulhador.

Acrescenta ainda que durante o resgate só conseguem ver as mãos à sua frente, numa passagem muito estreita onde as pedras são bastante afiadas.

"Toda a gente está preocupada. Estamos a rezar para que todos regressem em segurança", acrescenta o mergulhador tailandês.