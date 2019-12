É esquecido? Estudos concluem que pode ser sinal de alta inteligência

Para um dos professores investigadores, Blake Richards, esquecer detalhes é algo natural. "É importante que o cérebro se esqueça de detalhes irrelevantes e se concentre em coisas que nos ajudarão a tomar decisões na vida real", explica.



Frankland e Richards, autores desta investigação realizada em 2018, chegaram a estas conclusões depois de acumular durante vários anos dados sobre memória e atividade cerebral em experiências com ratos.



De acordo com o jornal The Independent, este estudo mostrou que a memória é utilizada para otimizar a tomada de decisões, retendo informações importantes e esquecendo as menos importantes. Quando isto acontece, está a ser 'criado' um novo espaço para coisas relevantes.



Assim sendo, o esquecimento pode ser considerado um benefício e não um obstáculo. Podemos esquecer-nos dos detalhes de um evento passado, no entanto lembramo-nos do evento em geral. Isso permite generalizar melhor as nossas experiências anteriores.