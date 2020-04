E se a vacina contra o coronavírus nunca chegar? Cientistas já admitem plano B

E se a vacina contra o coronavírus nunca chegar a ser finalizada? Este é o alerta de uma cientista australiana que lidera a investigação mundial contra a Covid-19. Jane Halton acredita que a previsão da chegada da vacina até ao início do próximo ano é irrealista.A especialista reforça que nunca houve uma vacina 100% eficaz contra outros coronavírus e pede que não se criem expectativas irrealistas.A convicção de Jane Halton reduz assim as esperanças de que os testes em humanos nos Estados Unidos sejam bem sucedidos. "Se me dissessem que uma vacina foi aprovada e considerada eficaz até meados do próximo ano, seria incrivelmente rápido... estaríamos extasiados e felizes", avançou ao The Australian.Para Halton, é necessário apontar baterias a um plano B na luta contra o coronavírus. "Nada é certo" na ciência, afirmou.