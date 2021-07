ECDC e EMA dizem ser "demasiado cedo" para decisão sobre eventual terceira dose da vacina anti-Covid

A Agência Europeia do Medicamento (EMA) e o Centro Europeu para o Controlo de Doenças (ECDC) consideraram hoje ser "demasiado cedo" para avançar com uma decisão sobre a necessidade de uma hipotética terceira dose das vacinas contra a covid-19.

"Atualmente, é demasiado cedo para confirmar se e quando será necessária uma dose de reforço para as vacinas covid-19, porque ainda não há dados suficientes das campanhas de vacinação e dos estudos em curso para compreender quanto tempo durará a proteção contra as vacinas, considerando também a propagação de variantes", referiram as duas instituições europeias num comunicado conjunto.

Todavia, EMA e ECDC asseguraram que já estão a trabalhar entre si e em conjunto com os grupos consultivos técnicos nacionais de imunização, ou seja, os peritos dos Estados-membros que prestam aconselhamento sobre programas de vacinação coordenados pelo ECDC.