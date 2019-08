Filho de Bolsonaro partilha vídeo no qual se chama "idiota" ao Presidente francês

O deputado brasileiro Eduardo Bolsonaro, filho do Presidente e indicado para assumir o cargo de embaixador nos EUA, partilhou esta quinta-feira um vídeo no qual se apelida de "idiota" o chefe de Estado francês, Emmanuel Macron.

"Recado para Macron", escreveu na rede social Twitter o terceiro filho do Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, numa publicação em que partilhao um video intitulado "França em Crise: Macron é um idiota", da autoria de um 'youtuber' brasileiro.

Ao longo do vídeo, datado de dezembro de 2018, são mostradas imagens dos protestos dos "coletes amarelos" contra as políticas de Macron, enquanto o 'youtuber' Bernardo Küster, apoiante de Bolsonaro, tece insultos à figura do chefe de Estado francês, assim como à sua forma de governar.