Egito acaba com passeios de camelo nas visitas às pirâmides de Gizé

O Ministério do Turismo do Egito acaba de anunciar que vai proibir a utilização de camelos e cavalos nas visitas às pirâmides de Gizé, uma decisão inserida no programa Gizé 2030 e que há muito vinha a ser pedida por várias associações de defesas dos animais.

Esta proibição da utilização de animais para passeios turísticos já originou resposta por parte de algumas entidades, como a PETA Asia, que já tinha denunciado as condições precárias a que estes animais eram sujeitos.

A PETA Asia foi, de resto, uma das associações mais ativas na luta contra a utilização dos animais nos passeios turísticos no Egito e chegou mesmo a lançar uma petição para acabar com esta prática que recolheu mais de cinco mil assinaturas.

Além da proibição da utilização de camelos e cavalos nos passeis às pirâmides, o programa Gizé 2030 prevê ainda a abertura do Grande Museu Egípcio e a construção de novos acessos às atrações turísticas, tudo para fomentar um turismo mais sustentável na zona das pirâmides.