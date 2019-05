Explosão atinge turistas e faz 17 feridos junto às Pirâmides de Gizé no Egito

Mohamed el-Mandouh, uma testemunha, disse à Reuters que ouviu uma "explosão muito forte" enquanto estavam a passar perto do local da explosão. O autocarro ficou danificado.



Recorde-se que, em dezembro passado, três turistas vietnamitas e um guia egípcio morreram e pelo menos 10 pessoas ficaram feridas quando uma bomba atingiu um autocarro de turismo a menos de quatro quilómetros das pirâmides de Gizé.

Pelo menos 17 pessoas, a maioria dos quais turistas, ficaram feridas na sequência da explosão que atingiu um autocarro turístico este domingo, junto ao museu localizado nas Pirâmides de Gizé, no Egito. A informação é avançada pela AFP.Um artefacto explosivo terá sido detonado aquando da passagem do autocarro. De acordo com a agência Reuters, a maioria dos feridos são turistas estrangeiros, incluindo cidadãos sul-africanos.Não há registo de mortos.