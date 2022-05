Elon Musk diz que aquisição do Twitter só avança se empresa mostrar que tem menos de 5% de contas falsas

O bilionário Elon Musk, disse esta terça-feira que não irá avançar acordo com diretor executivo do Twitter, Parag Agrawal, caso este não mostre publicamente que aplicação tem menos de 5% de contas falsas.Depois de um conjunto de mensagens entre ambos, Elon Musk respondeu com um 'emoji' provocativo (excremento sorridente).

Os comentários surgem depois do fundador da Tesla ter levado os investidores ao limite ao anunciar que suspendia temporariamente a compra da plataforma - que tinha anunciado por quase 44.000 milhões de dólares -, para pouco depois retificar esta informação e indicar que continuava comprometido com sua aquisição.

Na sexta-feira, Elon Musk 'twittou' que o acordo com o Twitter foi suspenso temporariamente, enquanto aguarda detalhes que suportem a estimativa de que as contas falsas representam menos de 5% dos utilizadores.

No entanto, algumas horas depois, o empresário mudou de ideias e 'twittou' que ainda estava "comprometido com a aquisição".







— Elon Musk (@elonmusk) May 16, 2022