Elon Musk congela compra do Twitter até que empresa mostre que contas falsas são inferiores a 5%

Elon Musk, que tinha anunciado a compra do Twitter, por mais de 41 mil milhões de euros, revelou agora que decidiu congelar a compra até que a rede social mostre que as contas falsas são inferiores a 5%.No caso de a direção da empresa venha a revelar que as contas falsas são superiores a 5%, o acordo pode vir a ser modificado ou até suspenso.O anúncio foi feito pelo fundador da Tesla na sua conta da rede social Twitter.A notícia da suspensão da compra no Twitter fez com que as ações caíssem quase 20% para cerca de 36,5 dólares, em negociação contínua antes da abertura de Wall Street.Em 28 de março, o Conselho de Administração do Twitter aceitou a oferta de aquisição de Musk no valor de 44.000 milhões de dólares, à razão de 54,20 dólares por ação, embora o negócio ainda não tenha sido fechado e deva ser aprovado pelos reguladores.O empresário nascido na África do Sul, que gosta muito da rede social, apresentou-se como um defensor da "liberdade de expressão" na plataforma e parece levar essa missão como uma bandeira na sua tomada de posse. Outra das mudanças que Musk prometeu se a compra for concluída é derrotar os 'spam bots' (contas automatizadas) que são publicados nesta rede social, bem como combater as contas falsas que são utilizadas para distorcer o tráfego e o impacto das mensagens nesta plataforma.Nas últimas semanas, vários fundos de investimento e outros bilionários comprometeram-se a contribuir com 7.000 milhões para os 21.000 milhões que Elon Musk se comprometeu a pagar do seu próprio bolso para adquirir o Twitter.Entre os magnatas que apoiam Musk estão a cofundadora da Oracle Lara Ellison, a empresa financeira Sequoia, a plataforma de troca de criptomoedas Binance e o príncipe saudita Ali Walid al-Thalal, de acordo com um documento enviado à Securities and Exchange Comission (SEC).O magnata tinha anunciado a sua intenção de retirar a empresa da bolsa uma vez concluída a operação de compra, bem como de ocupar o cargo de CEO (Chief Executive Officer, presidente executivo) -- como a CNBC relatou na altura -- durante pelo menos "alguns meses" e que, após três anos, a venderia novamente.Musk também disse que levantaria o veto da rede social ao antigo presidente dos EUA Donald Trump, cuja conta permanece encerrada desde o ataque ao Capitólio por milhares dos seus seguidores em 2021.O Twitter registou lucros de 513 milhões de dólares (mais de 490 milhões de euros) no primeiro trimestre deste ano, mais sete vezes do que um ano antes (mais 655%), impulsionados pela venda do negócio de publicidade móvel MoPub.