Elon Musk está a recrutar relações públicas para gerir mensagens de ódio no Twitter

A Tesla está à procura de um relações públicas para gerir a escalada de comentários negativos na conta que Elon Musk possui no Twitter, avança o portal Business Insider.

O recrutamento de um responsável para gerir aquela rede social surge depois de o construtor de carros eléctricos e donoda Space X ter eliminado o departamento de relações públicas no ano passado.

Ora, a conta oficial de Elon Musk no Twitter passou a ser quase ingerível por aquela ser o principal canal de comunicação do multimilionário e da empresa com o público.

O recrutamento para o "Especialista de Suporte da Tesla" destina-se a um executivo para trabalhar a tempo inteiro de forma remota.

Ao seu cargo estarão a resolução de reclamações dos clientes através dos canais próprios, e a gestão, com pensamento crítico, das críticas negativas dirigidas ao construtor e a Elon Musk nas redes sociais.

A Tesla nunca explicou de maneira concreta por que encerrou o seu departamento de comunicação.

Contudo, com uma legião de mais de 42 milhões de seguidores no Twitter, é o próprio Elon Musk a publicar tweets sobre actualizações de produtos, assim como opiniões sobre os preços das acções da Tesla, sugestões e respostas aos clientes.

Como vários analistas sublinham, não é uma forma brilhante de gerir a comunicação de um construtor com o peso que a Tesla já ganhou na indústria automóvel.