Elon Musk já não é o segundo homem mais rico do mundo

O CEO e fundador da Tesla, Elon Musk, perdeu o segundo lugar no Índice de Bilionários da Bloomberg. Depois do anúncio feito na semana passada de que a Tesla não irá continuar a aceitar a criptomoeda Bitcoin como forma de pagamento, a fortuna do multimilionário caiu em cerca de 24%.

O CEO de várias companhias, entre elas a Space X e a Tesla, ocupava o segundo lugar desde março e agora desce para terceiro, depois de ter sido ultrapassado por Bernard Arnault, CEO da LVMH, o maior grupo de bens de luxo do Mundo. A fortuna de Bernard Arnault está avaliada em 161 mil milhões de dólares americanos - 132 mil milhões de euros -, ficando apenas atrás de Jeff Bezos que ocupa o primeiro lugar da lista, com 190 mil milhões de dólares - 156 mil milhões de euros.

Após o anúncio de que a Tesla não irá voltar a aceitar a Bitcoin como método de pagamento, por preocupações ambientais, a empresa sofreu uma queda de 2,2% nas suas ações, somados aos 15% que já tinha perdido na semana anterior devido à queda no mercado de ações tecnológicas. O mercado da Bitcoin também caiu mais de 10% depois desta declaração.

Elon Musk, de 49 anos, já ocupava o terceiro lugar na lista de bilionários da Forbes, mas ainda estava em segundo na lista da Bloomberg. A sua riqueza caiu em 9,1 mil milhões de dólares - 7 mil milhões de euros - este ano, a maior queda entre os bilionários dos EUA; já Arnault, com 72 anos, conseguiu aumentar a sua riqueza em 47 mil milhões de dólares americanos - 39 mil milhões de euros.

A lista coloca ainda Bill Gates em quarto lugar, com uma fortuna avaliada em 144 mil milhões de dólares - 118 mil milhões de euros - e Mark Zuckerberg, com 118 mil milhões de dólares americanos - 97 mil milhões de euros.