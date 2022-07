Embaixada russa em Madrid desafia cidadãos a mudar-se para a Rússia no inverno pelas "mulheres bonitas e gás barato"

Time to move to Russia ?? pic.twitter.com/4CZL1Nt4Gi — Rusia en España (@EmbajadaRusaES) July 29, 2022

A Embaixada russa em Madrid decidiu recorrer ao Twitter para convencer cidadãos a mudarem-se para a Rússia. No entanto, os argumentos que usam têm gerado polémica nas redes sociais.O vídeo de 53 segundos faz um apelo cómico aos espanhóis e enumera as dificuldades que vão ter de enfrentar no próximo inverno - até porque termina com a famosa frase de 'A guerra dos tronos': "Winter is coming (o inverno está a chegar)".Ainda ninguém conseguiu perceber se o convite é sério, ou apenas uma estratégia de marketing da Embaixada, mas a verdade é que há vários comentários indignados na rede social."Uma cozinha deliciosa, mulheres bonitas, gás barato, uma História rica, literatura mundialmente famosa, arquitetura única, solo fértil, eletricidade e águas baratas, ballet, táxis e serviços de entregas baratos, valores tradicionais, nenhuma cultura de cancelamento, hospitalidade, vodka e uma economia que aguenta milhares de sanções", pode ler-se durante as imagens que pretender convencer os utilizadores da rede social a mudar-se para a Rússia.