Embaixador israelita em Portugal critica cartazes antissemitas em manifestação no Porto

O embaixador de Israel em Portugal, Dor Shapira, criticou a presença de cartazes com mensagens antissemitas durante uma manifestação pelo direito à habitação no sábado no Porto.

"A liberdade de expressão tem de ter alguns limites, e não importa se vêm da direita ou da esquerda. Deixar que cartazes como este sejam exibidos nas ruas de Portugal e ficar em silêncio é deixar o racismo e o ódio vencerem", declarou Shapira na rede social X, na noite de domingo.

Com o seu texto, o embaixador publicou uma foto de pessoas a segurar um cartaz com a seguinte mensagem: "Não queremos ser inquilinos de sionistas assassinos".

O dirigente socialista Francisco Assis condenou também esta segunda-feira a presença de dois cartazes antissemitas numa manifestação pelo direito à habitação realizada no Porto e acusou os autores desses cartazes de pertencerem a uma extrema-esquerda "imbecil e semianalfabeta".

O protesto pelo direito à habitação, organizado pelo coletivo de mais de 100 associações, ocorreu no sábado em pelo menos 19 cidades: Albufeira, Aveiro, Beja, Benavente, Braga, Coimbra, Covilhã, Évora, Faro, Funchal, Lagos, Leiria, Lisboa, Portalegre, Portimão, Porto, Setúbal, Sines e Viseu.

É o terceiro protesto pelo direito à habitação organizado pela Casa Para Viver, que quer marcar a campanha eleitoral para as legislativas antecipadas de 10 de março.