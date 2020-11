Tinta escorre do cabelo e obriga advogado de Trump a interromper conferência de imprensa

O advogado de Donald Trump e antigo presidente da câmara de Nova Iorque, Rudolph Giuliani, viu-se obrigado, esta quinta-feira, a interromper uma conferência de imprensa quando a tinta do cabelo começou a escorrer pelo rosto. Ironicamente, Giuliani falava aos jornalistas de fraude… eleitoral.Rudolph Giuliani é o advogado nomeado pelo ainda presidente norte-americano, Donald Trump, para contestar os resultados das últimas eleições que deram a vitória ao democrata Joe Biden e que alguns republicanos recusam aceitar.A situação embaraçosa vivida por Rudolph Giuliani na capital dos EUA, Washington, está a ser noticiosa na generalidade da imprensa norte-americana.Sem ter imediatamente percebido que uma linha de tinta misturada com suor escorria por ambos os lados do rosto, Giuliani foi falando aos jornalistas da fraude – ainda por provar – enquanto a bizarra imagem era transmitida em direto pelas televisões.