Émile procurado em fardos de palha com detetor de metais de alta resolução

As autoridades que investigam o desaparecimento de Émile equacionaram que o menino estivesse no interior de um fardo de palha. Esta foi uma das hipóteses colocadas em cima da mesa, uma vez que grande parte dos agricultores daquela zona dos Alpes franceses estão nesta altura a recolher o feno dos terrenos agrícolas.As máquinas utilizadas no processo de enfardamento poderiam apanhar o menino, tal como acontece por vezes com animais de grande porte. Para descartar a hipótese foi enviado para o local uma espécie de detetor de metais de alta resolução, habitualmente usado pelo exército.Todos os fardos de palha foram analisados por este equipamento. Nada foi encontrado e a investigação continua sem pistas sobre o paradeiro desta criança.