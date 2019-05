Empresário muda vida de menino que estudava à luz de um poste por não ter eletricidade em casa

Víctor Martín Angulo é o nome do menino, de 12 anos, que estudava de noite nas ruas de Moche, Perú, à luz de um poste. A família passava dificuldades e não tinha eletricidade em casa. Um empresário comoveu-se com a história do pequeno Víctor e prometeu-lhe ajuda.



O menino frequenta o 6º ano e a mãe, Rosa Córdoba Angulo, contou ao jornal La Industria que Vítor vai para a estrada à noite estudar porque não tem eletricidade em casa.

Jacob Mubarak, empresário, visitou a família de Víctor e prometeu-lhes eletricidade e material escolar gratuito. Inspirado com a força de vontade do menino, viajou até ao Peru com o objetivo de ajudar a família.



O homem de negócios tenciona arranjar uma nova casa para a família e, segundo o governo de Moche, vai encarregar-se da reconstrução da escola de Víctor.

Rosa Córdoba Angulo, a mãe da criança, explicou que apesar dos poucos recursos, o filho sempre foi muito aplicado nos estudos.

A família do adolescente ficou conhecida na cidade de Moche, Trujillo, pelas dificuldades económicas e pela falta de eletricidade em casa.