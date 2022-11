Encerraram as primeiras assembleias de voto das eleições intercalares nos EUA

As primeiras assembleias de voto encerraram esta terça-feira às 23h00 de Lisboa, em dia de importantes eleições intercalares que podem ditar o futuro político de Joe Biden, caso os republicanos conquistem aos democratas o controlo do Congresso norte-americano.

As urnas encerraram na maioria dos condados em Indiana e Kentucky às 23h00 de Lisboa, mas os resultados finais podem levar dias a serem conhecidos em alguns estados, segundo alertaram as autoridades norte-americanas.

O último Estado a encerrar as urnas será o Alasca, que conta com dois fusos horários, terminando as eleições intercalares às 06h00 de Lisboa.