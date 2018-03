Encontrado corpo de menino de 8 anos desaparecido em Espanha

Corpo de Gabriel Cruz estava na mala do carro da companheira do pai, que foi detida.

13:11

O corpo de Gabriel Cruz, o menino espanhol de 8 anos desaparecido há 12 dias em Almería foi encontrado este domingo. O jornal El País avança a notícia e acrescenta que a companheira do pai foi detida por suspeita de envolvimento no caso.



O corpo foi localizado na mala do carro da mulher detida, avança o site 20 Minutos.



Até aqui só tinha sido descoberta uma camisola interior do menor, mas, após vários dias de buscas que incluíram o uso de polícias, bombeiros e elementos da Proteção Civil, cães pisteiros e helicópteros na zona de Barranco de las Águillas.