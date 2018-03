Menino de oito anos desaparecido há dez dias em Espanha

Foi encontrada uma camisola com o ADN de Gabriel Cruz.

Gabriel Cruz, de oito anos, está desaparecido há dez dias em Espanha. O alerta foi dado pela avó do menino no passado dia 27 de fevereiro quando começou a achar estranho o atraso do neto.

O menino tinha ido a pé até a casa do primo, que fica a apenas 150 metros de distância da habitação da avó, mas nunca chegou ao destino. A familiar apenas conseguiu ver o menino até cerca de 80 metros percorridos, pelo que o que aconteceu nos restantes continua por se descobrir.

O Ministério do Interior anunciou no dia 02 de março, três dias depois do desaparecimento, a detenção de Diego Fa, mas não garantiu a ligação ao caso. Segundo estes, o homem, de 42 anos, quebrou a ordem de afastamento de 100 metros para com a mãe da criança depois de ter sido denunciado por assédio sexual.

O pai Ángel Cruz e a namorada encontraram uma camisola interior branca durante a participação na investigação, perto da Estação de Tratamento de Águas, a 3,5 quilómetros do último local em que o menino foi visto. Os testes de ADN realizados revelaram que a peça de roupa pertencia a Gabriel.

As autoridades espanholas já garantiram a continuidade das buscas "sem descanso e sem economizar meios" para encontrarem Gabriel.

A mãe, Patricia Ramírez, garantiu à imprensa local que o filho não se perdeu, por conhecer muito bem a zona. "Não faz loucuras e é obediente", sublinhou ainda a progenitora.

Na última vez que foi visto, Gabriel Cruz Ramírez tinha umas calças pretas com faixas laterais brancas, uma camisola branca e um casaco vermelho com capuz.