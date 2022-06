Encontrado mamute bebé mumificado no Canadá

Yukon,

Um bebé mamute mumificado foi encontrado na terça-feira por um grupo de mineiros enquanto trabalhavam nos campos de ouro de Klondike,no Canadá. Acredita-se que terá sido congelado durante a Idade do Gelo, há mais de 30 mil anos.De acordo com um comunicado de imprensa do governo Yukon e Tr'ondek Hwech'in First Nation, citado pelo USA Today News este sábado, a

Segundo a National Geographic, os mamutes estiveram na América do Norte, Ásia e Europa desde há cerca de 300 mil anos até há 10 mil anos. Embora a extinção seja atribuída ao homem, uma investigação em 2021 sugeriu que a espécie desapareceu devido às alterações climáticas.











Wow! This is the most complete mummified woolly mammoth ever found in North America. The preservation of this calf is remarkable!



The discovery has just been announced today.



It was found on June 21, 2021 in the Klondike gold fields, Yukon, Canada.



