Encontrados 1.500 corpos de militares do Hamas em território israelita

Na manhã de sábado, 7 de outubro, Israel acordou em alerta, após um ataque surpresa desencadeado pelo grupo islâmico Hamas, com recurso a foguetes disparados da Faixa de Gaza. Já há registo de milhares de mortos e feridos.



Israel garante que a resposta ao ataque do grupo palestiniano está apenas a começar e que esta "vai mudar o Médio oriente".





O exército israelita afirma que cerca de 1.500 corpos de militares do Hamas foram encontrados em Israel e nos arredores de Gaza, informa a AP News.O porta-voz das forças israelitas Richard Hecht afirmou que nenhum combatente do grupo palestiniano entrou em Israel desde segunda-feira à noite, embora as infiltrações possam ainda ser possíveis.