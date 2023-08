Encontrados mais de 72 mil euros no quarto onde Daniel Sancho matou cirurgião

As autoridades tailandesas encontraram 80 mil dólares (o equivalente a cerca de 72.800 euros) no quarto de hotel onde Daniel Sancho matou e desmembrou o cirurgião Edwin Arrieta. A polícia tenta agora perceber se a quantia monetária, que pertencia à vítima, está de alguma forma relacionada com o homicídio.



De acordo com as declarações da irmã do médico, o dinheiro destinava-se a uma investigação que este estava a realizar. Arrieta ia de férias e tencionava comprar um aparelho de cirurgia.

Daniel Sancho, de 29 anos, confessou ter assassinado e desmembrado Edwin Arrieta, de 44, na ilha de Koh PhaNgan, na Tailândia. Depois de cometer os crimes, o jovem deu o alerta às autoridades para um desaparecimento. Um dia depois foram encontrados parte dos restos mortais foram encontrados num aterro sanitário.



O filho do ator Rodolfo Sancho arrisca ser condenado a pena de morte.