Encontrados restos mortais de menina desaparecida há nove anos

Lindsey regressava de casa de uma amiga quando tudo aconteceu.

12:58

Os restos mortais de Lindsey Baum, uma menina norte-americana, que tinha desaparecido há nove anos, foram encontrados no ano passado, com as autoridades a revelarem apenas na semana passada a informação. Esta descoberta acaba quase uma década de incerteza sobre o que teria acontecido há menina que, com dez anos, desapareceu quando estaria a regressar de casa de uma amiga.



"Trouxemos a Lindsey para casa. Encontramo-la. Infelizmente não da forma como nós e a sua família esperávamos e rezávamos durante estes nove anos", revelou o xerife Rick Scott de Grays Harbor County. A localização exata de onde os restos mortais da menina foram encontrados não foi revelada.



A investigação acredita que Baum foi raptada durante o caminho para a sua casa. Durante quase uma década a cidade de McCleary juntou-se às autoridades com dezenas de pessoas a voluntariar-se para ajudar nas buscas pela menina. Foram inclusivamente criadas páginas de apoio nas redes sociais para que a busca por Lindsey chegasse ao maior número de pessoas possível.



As autoridades estão agora a centrar as operações na caça ao eventual assassino da menina.