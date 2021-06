Encontro entre Biden e Putin em Genebra “construtivo e sem hostilidades”

O muito esperado encontro entre Joe Biden e Vladimir Putin decorreu esta quarta-feira num ambiente “construtivo e franco”, com os os dois presidentes a mostrarem-se satisfeitos com os resultados das cerca de quatro horas de conversações que mantiveram num palacete dos arredores de Genebra, na Suíça. Não houve grandes avanços ao nível da melhoria das relações bilaterais mas os dois líderes “mostraram vontade de entender o outro”, afirmou Putin.





Ambos os lados já tinham avisado que não tinham grandes expectativas para esta cimeira, mas que era positivo que existisse um diálogo direto entre os líderes das duas maiores potências mundiais. “É sempre melhor falar frente a frente”, confirmou Biden à entrada para a reunião com Putin, que acabou por durar menos do que o previsto. Não houve conferência de imprensa conjunta, tendo cada um dos líderes apresentado as suas conclusões em separado.