Enfermeiro descobre que é o primeiro ‘trilionário’ do mundo devido a erro em plataforma de criptomoeda

Chris Williamson, um jovem norte-americano, tornou-se no primeiro trilionário do mundo devido a investimentos em criptomoeda. Não, Chris não fez uma série de investimentos de sucesso, mas acordou com o estonteante valor de 1 105 863 834 221 dólares (qualquer coisa como 92 506 062 496 euros) na sua carteira virtual Coinbase, numa criptomoeda chamada ‘Rocket Bunny’.

O jovem enfermeiro, que está a estagiar, não queria acreditar quando, ao acordar encontrou a conta, na qual tinha depositado apenas 20 dólares, com um total de 13 algarismos escassas horas depois. Tudo não passou de um erro na plataforma de moeda virtual, que acabou por deixar Chris sem acesso à sua ‘riqueza’ – ficou com a conta bloqueada.

Chris, natural do estado da Georgia, investe em criptomoeda há alguns meses, mas nunca esperou tamanha surpresa: "Olhei uma e outra vez para o valor. Caí mesmo da cama! Corri depois à minha conta da Coinbase para verificar e depois estive a ligar a todos os meus amigos, sobre como havia de vender aquilo, mas avisaram-me logo que algo não estava bem", relata.

Ao tentar movimentar uma quantia daquela plataforma para outra percebeu que os valores não correspondiam e aí entendeu que se tratava de um erro de processamento da plataforma de criptomoeda, pelo que Chris pediu à Coinbase que resolvesse a situação.

Enquanto esperava o problema resolvido, Chris acreditava que, com a conta bloqueada e fora do seu alcance, o valor começava a reduzir mas, segundo o próprio explicou à FOX continua a subir e está neste momento já nos 1 141 501 564 438 dólares.

Chris admite que gostava muito de ficar com o dinheiro, mas confessa que ficará feliz só com o título de ‘primeiro trilionário do mundo’, mesmo que apenas temporariamente. O jovem mantém o humor e, num dos últimos emails enviados à empresa pedir a solução rápida do problema escreveu: "Espero que percebam rapidamente o que se está a passar porque tenho uma empresa de iates gigantes pronta a começar a construir-me um iate de luxo em forma de pinguim".

Chris também já aproveitou o episódio para ‘meter conversa’ com o milionário Elon Musk, dono da Tesla, perguntando-lhe nas redes sociais como há de gastar o dinheiro que tem congelado (e que não será seu).