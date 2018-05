Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio consome parque de diversões na Alemanha

Europa-Park é o segundo maior parque temático do continente europeu.

20:00

Um enorme incêndio está a consumir o Europa-Park, um dos maiores parques temáticos da Alemanha. As equipas de emergência ainda se encontram no local a tentar controlar a força do fogo. no entanto, não há para já registo de feridos.



De acordo com testemunhas no local citadas pela imprensa alemã, as chamas atingiram proporgões consideráveis , no entanto, ainda não é certo o que terá estado na origem das mesmas.



Este parque de diversões é o segundo com mais popularidade da Europa, cujo número de visitantes por dia apenas é superado pela Disneyland Paris, em França.