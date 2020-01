Entra com carro dentro de igreja e diz que estava "possuído pelo demónio"

Um homem entrou com o carro para dentro de uma igreja, levando os bancos do local à frente, parando apenas no altar, alegando que estava "possuído".Num vídeo partilhado nas redes sociais é possível ver os danos materiais que o jipe azul escuro provocou ao 'estacionar' no centro da Igreja San Juan Evangelista em Toledo, Espanha.O condutor parou o carro mesmo em frente ao altar do século XVI e não sofreu ferimentos graves.O homem de 35 anos é natural de Sonseca e justificou o ato ao páraco e aos elementos da Guarda Civil alegando que "o diabo o possuía" e acreditava que o único lugar onde estaria seguro seria perto do altar da igreja.