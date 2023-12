Entrada e saída de carecas desmascara cabeleireiro suspeito de tráfico de droga

quatro balanças de precisão e materiais para acondicionar a droga.

A polícia deteve um cabeleireiro, em Génova, Itália, no decurso de uma investigação motivada pela constante entrada e saída de clientes carecas no estabelecimento, relatou o ABC. Em causa estão crimes de narcotráfico."As autoridades notaram um estranho 'entra e sai' no estabelecimento, inclusive de pessoas carecas, que provavelmente não necessitavam de um corte de cabelo", referiu o Comando Provincial de Génova, através de um comunicado.Uma parte dos clientes deslocava-se ao cabeleireiro unicamente com o intuito de adquirir estupefacientes. No estabelecimento, a polícia apreendeu 100 gramas de cocaína,