"Epidemia sem controlo": Português nos Estados Unidos preocupado com a evolução do coronavírus

A partir de Nova Jérsia, nos EUA, o português Alexis Garcia diz ter a sensação de que "ninguém está a conseguir controlar a epidemia" da Covid-19.Com o número de mortos a crescer muito naquele país, as palavras do ex-presidente, Barack Obama, acusando as autoridades de terem lidado com a situação de forma desastrosa, caíram como uma bomba.Alexis diz que as medidas apresentadas parecem não obedecer a uma estratégia muito definida. "Só agora começa a falar-se em distribuir máscaras e luvas e os espaços públicos e estabelecimentos comerciais começaram a fazer desinfeções", conta.

