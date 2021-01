Equipa do opositor russo Navalny apela a novas manifestações na Rússia no domingo

A equipa do opositor russo Alexei Navalny apelou esta segunda-feira à realização de novas manifestações na Rússia no próximo domingo, após a forte mobilização registada nos protestos ocorridos no sábado passado, marcados igualmente por milhares de detenções.

O aliado do opositor russo Leonid Volkov, que se encontra detido desde o passado dia 17 de janeiro, escreveu na rede social Twitter: "31 de janeiro, 12h00 [hora local]. Todas as cidades na Rússia. Pela libertação de Alexei Navalny. Pela liberdade de todos. Pela justiça".

No sábado passado, dezenas de milhares de apoiantes de Navalny concentraram-se em manifestações de apoio, não autorizadas pelas autoridades russas, em mais de 100 cidades do país para exigir a libertação do opositor.