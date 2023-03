Era consultor e tinha escrito um livro: Quem é Philipp, o autor do tiroteio num centro de Testemunhas Jeová

Philipp Fusz, de 35 anos, um cidadão alemão e antigo membro da comunidade religiosa, com a qual tinha aparentemente entrado em conflito, de acordo com a imprensa britânica.Numa conferência de imprensa, um alto funcionário da polícia alemã disse que o atirador deixou a comunidade Jeová há cerca de 18 meses, "mas que aparentemente não foi em bons termos".O chefe da polícia de Hamburgo, Ralf Martin Meyer, disse que o suspeito tinha uma licença de porte de arma e que possuía, legalmente, uma arma semi-automática desde o passado mês de dezembro.Numa página da internet, criada pelo próprio, e à qual o Daily Mail teve acesso, Philipp Fusz afirma ter-se mudado para Hamburgo para trabalhar no setor da energia. Vendia serviços de consultoria pelos quais cobrava 250 mil euros diários. "O valor deve-se ao facto de que o meu trabalho vai alavancar a empresa em pelo menos 2,5 milhões de euros", escreveu na página, para justificar o custo."Fazer o bem aos outros vai trazer-te retorno de uma forma significativa, de lugares que nem podes imaginar', escreveu também no website, onde existem ainda links para um livro escrito por Philipp e intitulado "A Verdade sobre Deus, Jesus Cristo e Satanás. Uma Nova Visão Refletida das Dimensões Epocais".Segundo a Amazon, o livro foi publicado a 20 de dezembro de 2022 e na secção "Sobre o Autor" há a informação de que Philipp nasceu a 18 de setembro de 1987 e cresceu em Kempten, na região de Allgäu, sul da Alemanha, numa família bastante religiosa. Instalou-se em Hamburgo após ter estudado administração de empresas e depois de ter vivido no estrangeiro, em várias ocasiões. suicidou-se após a chegada da polícia , anunciaram as autoridades locais.