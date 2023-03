Alsterdorf

Pelo menos seis pessoas morreram e várias ficaram feridas na sequência de um tiroteio, esta quinta-feira, em Hamburgo, na Alemanha.De acordo com a agência Reuters, os suspeitos estão em fuga. Os serviços médicos de emergência estão no local.A rádio alemã DW adianta que o tiroteio ocorreu na área dee teve lugar num centro de Testemunhas de Jeová. Está em curso uma grande operação policial no bairro de Alsterdorf.