Erdogan acusa Donald Trump de traição

Perda de valor da lira turca ameaça contagiar Europa.

Por Francisco J. Gonçalves | 08:38

A Turquia adotou medidas de emergência para travar a desvalorização da lira turca, mas não conseguiu eliminar os receios dos investidores de um contágio da crise financeira no país aos mercados europeus.



O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, culpa os EUA e acusa o presidente Donald Trump de traição.



"Estamos juntos na NATO e depois procura-se dar uma punhalada nas costas do aliado estratégico", afirmou Erdogan, em alusão ao agravamento da crise turca depois de, no final da semana passada, Trump agravar as tarifas às importações de aço e alumínio da Turquia.



A medida de Trump foi a resposta à recusa reiterada da Turquia de libertar o pastor norte-americano Andrew Brunson, detido após o golpe de Estado falhado de 2016 contra Erdogan e acusado de ligações ao clérigo turco Fethullah Gülen, o alegado arquiteto do golpe militar.



Exilado nos EUA, a Turquia exige a sua extradição.