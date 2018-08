Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Erdogan acusa os EUA de conspiração para desvalorizar moeda turca

"Por um lado, dizem ser nosso parceiro estratégico e, por outro, dão-nos tiros nos pés", disse o presidente turco.

Por Lusa | 15:45

O Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, acusou esta segunda-feira os Estados Unidos de "conspiração" para desvalorizar a moeda turca e de terem dado uma "facada nas costas" do país aliado.



"Por um lado, estão connosco na NATO, e por outro tentam dar uma facada nas costas do vosso aliado estratégico. Isso é aceitável?", afirmou Erdogan num discurso em Ancara.



"Por um lado, dizem ser nosso parceiro estratégico e, por outro, dão-nos tiros nos pés", prosseguiu.



A Turquia e os Estados Unidos, parceiros na NATO, atravessam uma crise diplomática relacionada, entre outras questões, com a detenção pela justiça turca de um pastor evangélico norte-americano, Andrew Brunson, acusado de "espionagem" e de "terrorismo".



Em reação à falta de resposta ao pedido que fizeram para que fosse libertado, os Estados Unidos adotaram no princípio do mês sanções inéditas contra os ministros da Justiça, Abdülhamit Gül, e do Interior, Suleyman Soylu.



A tensão diplomática acentuou a desvalorização da lira turca, que perdeu 25% do seu valor desde o início do mês, e 40% desde o início do ano.



Na sexta-feira, a situação agravou-se ainda mais com o anúncio, pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, de que autorizou a duplicação das taxas às importações de aço e alumínio da Turquia.



"Adotar uma atitude tão hostil contra um aliado na NATO [...] não tem qualquer explicação razoável", disse o Presidente turco.



Erdogan dedicou parte do seu discurso a tranquilizar os agentes económicos, afirmando que "as dinâmicas económicas da Turquia são sólidas, fortes e bem alicerçadas" e que os problemas atuais se devem "a operações".



Além da tensão com Washington, os mercados mostram preocupação com a política económica da Turquia, nomeadamente a recusa do banco central turco de subir a taxa de juro para apoiar a moeda e controlar a inflação.



No discurso, Erdogan acusou por outro lado utilizadores das redes sociais de publicarem comentários que prejudicam a economia.



"Nas redes sociais há numerosos terroristas económicos. O nosso aparelho judicial passou à ação. Onde os apanharmos, dar-lhes-emos o castigo que merecem", disse, horas depois de as autoridades anunciarem uma investigação a 346 contas em redes sociais por mensagens críticas da economia.